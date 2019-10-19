Авербух считает, что судьи несправедливо занизили оценки Туктамышевой в короткой программе
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- РИА Новости
«Программы, которые Лиза поставила с Ше-Линн, мне очень нравятся. Не понимаю, почему такой спад оценок на компонентах. Обидно, жалко, это уже какой-то стереотип», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Он также высказал мнение, что неудачное выступление российских фигуристок в короткой программе связано с давлением.
По итогам своего выступления Туктамышева заняла пятое место, набрав 67,28 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.
Ранее Авербух назвал странным судейство в мужском одиночном катании на Гран-при США.