Авербух назвал странным судейство в мужском одиночном катании на Гран-при США

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух высказался о судействе короткой программе среди мужчин на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America в Лас-Вегасе.

«Странно, конечно, судейство мужского одиночного катания, блестяще выступал канадец с точки зрения дорожек шагов и вращения. Но в короткой программе, которая так много решает, сравнить сложнейший каскад Алиева «лутц-тулуп» с каскадом «тулуп-тулуп». после которого он получил почти такие же оценки? Будем болеть за Диму в произвольной программе», — приводит слова Авербуха ТАСС.

По итогам выступления Алиев занял второе место, набрав 96,57 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.

Ранее Алиев заявил, что доволен своим прокатом в короткой программе на Skate America.