Алиев доволен своим прокатом в короткой программе на Skate America

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Если смотреть в целом, я очень доволен работой, которую проделал сегодня. Я допустил небольшую ошибку на четверном тулупе и вращении, и это сказалось на моих баллах, но в общем я удовлетворён прокатом», — приводит слова Алиева ТАСС.

По итогам выступления Алиев занял второе место, набрав 96,57 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее Тиффани Загорски призналась, что выступает на Skate America на обезболивающих.