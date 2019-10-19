Алиев доволен своим прокатом в короткой программе на Skate America

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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Алиев доволен своим прокатом в короткой программе на Skate America
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Если смотреть в целом, я очень доволен работой, которую проделал сегодня. Я допустил небольшую ошибку на четверном тулупе и вращении, и это сказалось на моих баллах, но в общем я удовлетворён прокатом», — приводит слова Алиева ТАСС.

По итогам выступления Алиев занял второе место, набрав 96,57 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее Тиффани Загорски призналась, что выступает на Skate America на обезболивающих.

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