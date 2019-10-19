Загорски призналась, что выступает на Skate America на обезболивающих

Российская фигуристка Тиффани Загорски прокомментировала своё выступление в паре с Джонатаном Гурейро в ритм-танце в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Мы довольны тем, что достаточно уверенно от начала и до конца проехали нашу программу без серьёзных сбоев. Энергии до конца хватило, не сильно сдали», — приводит слова Загорски Sport24.

Она отметила, что подготовка к этому турниру получилась немного скомканной, поэтому главной задачей было сделать так, чтобы это было не сильно заметно.

«Если честно, я сейчас на обезболивающих, чтобы не так сильно чувствовать колено. Мне немного тяжеловато, было не так много времени для подготовки. Это наши первые соревнования в сезоне, ещё многое впереди», — добавил фигуристка.

По итогам своего выступления пара Загорски — Гурейро заняла пятое место, набрав 71,18 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.

Ранее сообщалось, что Станислава Константинова высказалась о причинах своего неудачного проката короткой программы на Skate America.