Загорски призналась, что выступает на Skate America на обезболивающих
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«Мы довольны тем, что достаточно уверенно от начала и до конца проехали нашу программу без серьёзных сбоев. Энергии до конца хватило, не сильно сдали», — приводит слова Загорски Sport24.
Она отметила, что подготовка к этому турниру получилась немного скомканной, поэтому главной задачей было сделать так, чтобы это было не сильно заметно.
«Если честно, я сейчас на обезболивающих, чтобы не так сильно чувствовать колено. Мне немного тяжеловато, было не так много времени для подготовки. Это наши первые соревнования в сезоне, ещё многое впереди», — добавил фигуристка.
По итогам своего выступления пара Загорски — Гурейро заняла пятое место, набрав 71,18 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.
Ранее сообщалось, что Станислава Константинова высказалась о причинах своего неудачного проката короткой программы на Skate America.