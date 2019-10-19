Константинова высказалась о причинах своего неудачного проката короткой программы на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.

«Это не мой уровень, я не смогла хорошо подготовить себя к прокату, тело абсолютно не поддавалось контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывать свой уровень», — приводит слова Константиновой Sport24.

Она отметила, что не знает, является ли эта проблема психологической, но ей не удалось справиться со своим телом.

«Не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было. Завтра ставлю задачу чувствовать своё тело, быть в хорошем состоянии, быть уверенной и подготовить себя так, чтобы я смогла делать свою работу, а не просто карабкаться и падать», — добавила 19-летняя фигуристка.

По итогам выступления Константинова заняла 11-е место, набрав 48,27 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее Анна Щербакова рассказала о разнице между взрослыми и юниорскими соревнованиями.