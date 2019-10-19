Щербакова рассказала о разнице между взрослыми и юниорскими соревнованиями

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о разнице между взрослыми и юниорскими соревнованиями.
Щербакова рассказала о разнице между взрослыми и юниорскими соревнованиями
  • © Hitoshi Mochizuki/AFLO
  • globallookpress.com

«На самом деле, нет большой разницы соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен сам, своё катание, сделать свой максимум», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Для 15-летней спортсменки нынешний сезон является первым на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America.

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