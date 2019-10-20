СМИ: На одном из китайских телеканалов пообещали главе НБА «возмездие»

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В эфире одного из китайских государственных телеканалов прозвучали угрозы в адрес комиссара Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адама Сильвера.

Как сообщает South China Morning Report, во время эфира одного из китайских телеканалов было оглашено, что комиссара НБА Адама Сильвера ожидает «возмездие». Это стало реакцией на слова функционера о том, что власти Поднебесной обращались к нему с требованием уволить генерального менеджера команды «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори.

Представитель техасского клуба поддержал в социальных сетях протестующий в Гонконге, чем вызвал недовольство китайских властей.

Ранее Ирвинг высказался о конфликте между НБА и Китаем.

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