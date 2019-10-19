Карпин выделил позитив в разгромном поражении от «Зенита»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:6).
Карпин выделил позитив в разгромном поражении от «Зенита»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если коротко — полкоманды остались в своих национальных сборных, видимо. Честно, в перерыве сказал, что пускай нам ещё три забьют. Шесть получим, нас поставят на место, и будем двигаться дальше. Так что слава богу… Нет, конечно, не слава богу. Но хорошо, что получили. Двигаемся дальше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Также главный тренер «Ростова» заявил, что у него нет претензий к судейству, несмотря на два поставленных пенальти в ворота его команды.

Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в 13-м туре РПЛ.

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