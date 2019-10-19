Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.

«Это фиаско, алкаш», — написал Нурмагомедов в Twitter под одним из постов ирландца.

Макгрегор отреагировал достаточно быстро, написав ответ на русском языке.

«Увидимся в Москве, киска», — написал Конор. На что Нурмагомедов ответил комментарием: «В Москве насильников не ждут».

Между ирландцем и россиянином давно существует взаимная неприязнь. После поединка на UFC 229, в котором Нурмагомедов победил Макгрегора, между командами спортсменов завязалась потасовка, в результате которой оба бойца получили длительные дисквалификации.

Ранее отец Нурмагомедова назвал претендента на титул UFC после завершения карьеры сына.