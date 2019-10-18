Отец Нурмагомедова назвал претендента на титул UFC после завершения карьеры сына

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что после того, как его сын закончит карьеру, претендентом на титул должен стать Ислам Махачев.
Отец Нурмагомедова назвал претендента на титул UFC после завершения карьеры сына
  • © Jared C. Tilton / Getty Images
  • AFP

«Готовлю замену Хабибу. Когда Хабиб завершит карьеру, Ислам Махачев должен стать претендентом на титул», — цитирует отца действующего чемпиона «Советский спорт».

При этом он отметил, что затем необходимо будет готовить чемпиона уже после Махачева.

«В моём зале много талантливых ребят, которые могут удивить мир. Я это подтверждаю не словами, а делами», — сказал Нурмагомедов-старший.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее отец Нурмагомедова высказался о следующем сопернике своего сына.

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