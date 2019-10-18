Отец Нурмагомедова назвал претендента на титул UFC после завершения карьеры сына
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- AFP
«Готовлю замену Хабибу. Когда Хабиб завершит карьеру, Ислам Махачев должен стать претендентом на титул», — цитирует отца действующего чемпиона «Советский спорт».
При этом он отметил, что затем необходимо будет готовить чемпиона уже после Махачева.
«В моём зале много талантливых ребят, которые могут удивить мир. Я это подтверждаю не словами, а делами», — сказал Нурмагомедов-старший.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее отец Нурмагомедова высказался о следующем сопернике своего сына.