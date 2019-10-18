Отец Нурмагомедова высказался о следующем сопернике своего сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто будет следующим соперником его сына.

«Если это будет «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке — Фергюсон, если Москва — Конор», — приводит слова отца спортсмена «Советский спорт».

По его словам, команде действующего чемпиона очень хочется провести один поединок в Москве, чтобы порадовать зрителей.

«Конор писал: «Давай потанцуем в Москве». Но мне хочется, чтобы Хабиб подрался с Фергюсоном. Если Тони не приедет в Москву на площадку к Хабибу, тогда ладно», — добавил Нурмагомедов-старший.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

Ранее глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Фрэнки Эдгаром не состоится.