Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
- Конор Макгрегор
- Reuters
«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
По его мнению, Эдгару нет смысла драться с Макгрегором, так как он является претендентом на титул в полулёгком весе.
«Думаю, Конор выйдет на бой в следующем году», — добавил Уайт.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Макгрегор намекнул на бой с Эдгаром в социальных сетях.