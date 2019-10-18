Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
  • Конор Макгрегор
  • Reuters

«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

По его мнению, Эдгару нет смысла драться с Макгрегором, так как он является претендентом на титул в полулёгком весе. 

«Думаю, Конор выйдет на бой в следующем году», — добавил Уайт.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор намекнул на бой с Эдгаром в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить