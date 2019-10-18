Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.

«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

По его мнению, Эдгару нет смысла драться с Макгрегором, так как он является претендентом на титул в полулёгком весе.

«Думаю, Конор выйдет на бой в следующем году», — добавил Уайт.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор намекнул на бой с Эдгаром в социальных сетях.