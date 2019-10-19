«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

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«Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче девятого тура испанской футбольной Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
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Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте столичный коллектив вышел вперёд благодаря голу с пенальти Диего Косты. На 82-й минуте гости смогли отыграться — отличился Даниэль Парехо.

В компенсированное время «Валенсия» осталась в меньшинстве после удаления Ли Кан Ина.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 77 минут и заработал жёлтую карточку.

«Валенсия» с 13-ю очками находится на шестом месте в турнирной таблице, а «Атлетико» (16 очков) располагается на две строчки выше.

Ранее гол Лионеля Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в Примере.

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