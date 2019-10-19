Гол Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в Примере

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«Барселона» одержала крупную победу над «Эйбаром» в матче девятого тура испанской футбольной Примеры.
Гол Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в Примере
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Игра состоялась в Эйбаре и завершилась в пользу гостей — 3:0.

В составе каталонцев отличились Антуан Гризманн (13-я минута), Лионель Месси (58-я) и Луис Суарес (66-я).

Для сине-гранатовых эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате.

«Барселона» поднялась на первое место Примеры, набрав 19 очков. «Эйбар» располагается на 14-й позиции, имея девять очков в активе.

Ранее сообщалось, что Ла Лига хочет провести матч «Барселона» — «Реал» 4 декабря.

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