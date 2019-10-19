Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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РИА Новости

Конфликт между игроками произошёл во втором периоде встречи. Видео драки опубликовано на официальном сайте КХЛ. Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории КХЛ.