Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Конфликт между игроками произошёл во втором периоде встречи.
Видео драки опубликовано на официальном сайте КХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории КХЛ.
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