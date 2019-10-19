Форвард «Динамо» Шипачёв вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв забросил свою 200-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и вошёл в пятёрку лучших снайперов лиги.

В матче регулярного чемпионата с пекинским «Куньлунь Ред Стар» Шипачёв стал автором одного из голов и помог своей команде победить со счётом 2:1.

Таким образом, он вошёл в пятёрку лучших снайперов КХЛ.

По этому показателю рекордсменом является Сергей Мозякин с 393 шайбами, а за ним располагаются Данис Зарипов (272) и Найджел Доус (254). Шипачёв делит четвёртое место с Михаилом Варнаковым (200).

Ранее «Сочи» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Сибири».