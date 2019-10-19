Ибрагимович рассказал, что предлагал Лукаку £50 за каждую удачную остановку мяча

Форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о технике своего бывшего партнёра по английскому «Манчестер Юнайтед», бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

«Не ждите от Лукаку хорошей техники, его лучшее качество — чистая мощь. Если бы он ещё слушал меня… В МЮ я предлагал ему пари: «Я дам тебе £50 за каждую сделанную удачную остановку мяча». Он ответил: «Что я получу, если всё сделаю как надо?». Я ничего ему не сказал, он просто стал бы лучше как игрок», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что, по его мнению, Лукаку никогда не принимал серьёзных вызовов, и предположил, что это связано со страхом поражения.

«Но если серьёзно, Лукаку присущ этот невероятный голод, который позволит ему показать себя миру. Уверен, он преуспеет в «Интере», — добавил шведский форвард.

Выступая за МЮ, Лукаку сыграл в 96 матчах и записал в свой актив 42 гола и 13 голевых передач. Летом 2019 года он перешёл в миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович рассказал о единственном сожалении в карьере.