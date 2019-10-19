Валуев о победе Бетербиева над Гвоздиком: такие бои запоминаются

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.
Валуев о победе Бетербиева над Гвоздиком: такие бои запоминаются
  • @arturbeterbiev
  • Instagram

«Поздравляю Артура с убедительной досрочной победой в этом бою. Гвоздик — замечательный боксёр, структура боя была очень конкурентной. Боксёры во время поединка менялись ролями и держали публику в постоянном напряжении. Такие бои запоминаются», — написал Валуев в своём Instagram.

Он высказал мнение, что в обозримом будущем Бетербиев проведёт объединительный бой с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Да и Дима не исключает такого варианта. На сегодняшний день Бетербиев является самым титулованным полутяжем, потому что ему теперь принадлежат пояса IBF и WBC. Безусловно, в следующем поединке Артура уже не будут недооценивать так, как перед сегодняшним боем», — добавил экс-чемпион.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Бетербиева.

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