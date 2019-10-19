Глава WBC о победе Бетербиева: наша организация гордится своим новым чемпионом
- @arturbeterbiev
«Это был отличный бой между двумя чемпионами, боксёры показали очень высокий уровень. Бетербиев в этом поединке был очень силён и решителен. Наша организация гордится своим новым чемпионом», — приводит слова Сулеймана РИА Новости.
Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.
Ранее Дмитрий Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым.