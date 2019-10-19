Глава WBC о победе Бетербиева: наша организация гордится своим новым чемпионом

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.
Глава WBC о победе Бетербиева: наша организация гордится своим новым чемпионом
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«Это был отличный бой между двумя чемпионами, боксёры показали очень высокий уровень. Бетербиев в этом поединке был очень силён и решителен. Наша организация гордится своим новым чемпионом», — приводит слова Сулеймана РИА Новости.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее Дмитрий Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым.

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