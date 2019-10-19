Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол завил, что готов провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, владеющим поясами IBF и WBC в этой же весовой категории.
Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым
  • @arturbeterbiev
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«Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — приводит слова Бивола ТАСС.

Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.

Бивол в своём последнем поединке победил доминиканца Ленина Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей и шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Бетербиева.

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