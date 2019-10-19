Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым
- @arturbeterbiev
«Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — приводит слова Бивола ТАСС.
Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.
Бивол в своём последнем поединке победил доминиканца Ленина Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей и шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.
Ранее промоутер назвал следующего соперника Бетербиева.