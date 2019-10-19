Степанова: мы недовольны своим прокатом на Skate America

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Российская фигуристка Александра Степанова прокомментировала своё выступление в паре с Иваном Букиным в ритм-танце в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Степанова: мы недовольны своим прокатом на Skate America
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«По ощущениям — очень странно. Понимаем, какие были недочёты, но уровни ещё не видели. Отрыв очень большой. На сегодняшний день мы собой недовольны», — приводит слова Степановой Sport24.

По итогам своего выступления пара Степанова — Букин заняла второе место, набрав 81,91 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.

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