Степанова: мы недовольны своим прокатом на Skate America
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
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«По ощущениям — очень странно. Понимаем, какие были недочёты, но уровни ещё не видели. Отрыв очень большой. На сегодняшний день мы собой недовольны», — приводит слова Степановой Sport24.
По итогам своего выступления пара Степанова — Букин заняла второе место, набрав 81,91 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.
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