«Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Пингвинз» принесли голы Джареда Макканна, Патрика Хёрнквиста и Криса Летанга, оформившего дубль. Евгений Малкин, продолжающий восстановление от травмы, участия в матче не принимал.

«Даллас» ответил голами Роопе Хинца и Йона Клингберга. Александр Радулов не отличился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин провёл на площадке практически весь матч и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном».