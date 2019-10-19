«Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Пингвинз» принесли голы Джареда Макканна, Патрика Хёрнквиста и Криса Летанга, оформившего дубль. Евгений Малкин, продолжающий восстановление от травмы, участия в матче не принимал.
«Даллас» ответил голами Роопе Хинца и Йона Клингберга. Александр Радулов не отличился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин провёл на площадке практически весь матч и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном».