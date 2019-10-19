«Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Пингвинз» принесли голы Джареда Макканна, Патрика Хёрнквиста и Криса Летанга, оформившего дубль. Евгений Малкин, продолжающий восстановление от травмы, участия в матче не принимал.

«Даллас» ответил голами Роопе Хинца и Йона Клингберга. Александр Радулов не отличился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин провёл на площадке практически весь матч и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить