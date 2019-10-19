Шайбы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Михала Кемпны, Ника Дауда, Гарнета Хэтэуэя, а также Ти Джея Оши, оформившего дубль. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче.

В составе «Рейнджерс» забили Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» вызвал Николая Прохоркина из АХЛ.

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