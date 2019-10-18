«Зенит» в овертайме вырвал победу над «Олимпиакосом» в матче Евролиги
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Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков. Ещё по десять очков набрали Густаво Айон и Алекс Ренфро.
За «Олимпиакос» по 16 очков в свой актив записали Кевин Пунтер и Никола Милутинов.
Для петербургского клуба это первая победа в Евролиге. В четвёртом туре «Зенит» на своей площадке примет греческий «Панатинаикос». Матч пройдёт 24 октября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги.