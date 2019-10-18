«Зенит» в овертайме вырвал победу над «Олимпиакосом» в матче Евролиги

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков. Ещё по десять очков набрали Густаво Айон и Алекс Ренфро.

За «Олимпиакос» по 16 очков в свой актив записали Кевин Пунтер и Никола Милутинов.

Для петербургского клуба это первая победа в Евролиге. В четвёртом туре «Зенит» на своей площадке примет греческий «Панатинаикос». Матч пройдёт 24 октября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги.