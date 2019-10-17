ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 99:86 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. Ещё 21 очко в активе Уилла Клайберна.

За «Химки» 25 очков набрал Алексей Швед. Девин Букер принёс команде 18 очков.

В четвёртом туре ЦСКА на выезде сыграет с немецкой «Альбой», а «Химки» в гостях встретятся с мюнхенской «Баварией».

Ранее сообщалось, что президент Евролиги рассказал, при каких условиях реально проведение «Финала четырёх» в Москве.