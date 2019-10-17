Президент Евролиги рассказал, при каких условиях реально проведение «Финала четырёх» в Москве

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Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу оценил шансы московской «ВТБ Арены» на проведение «Финала четырёх» турнира.
Президент Евролиги рассказал, при каких условиях реально проведение «Финала четырёх» в Москве
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я был там, когда «ВТБ Арена» ещё строилась, с тех пор не возвращался. Если у меня будет возможность взглянуть на неё, то мы обязательно рассмотрим её в качестве претендента на проведение «Финала четырёх». Нужно понимать условия функционирования арены. Здесь очень много нюансов», — цитирует Бертомеу «Матч ТВ».

«Финал четырёх» Евролиги-2020 пройдёт в Кёльне с 22 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел второе поражение в Евролиге, уступив «Барселоне».

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