«Зенит» потерпел второе поражение в Евролиге, уступив «Барселоне»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 87:63 в пользу гостей.
В составе «Зенита» 10 очков набрал Евгений Воронцевич. Ещё по 9 очков в свой актив записали Колтон Иверсон, Уилл Томас и Тим Абромайтис.
Самым результативным в составе «Барселоны» стал Кайл Курич, набравший 24 очка. Ещё 17 очков в активе Николы Миротича.
В третьем туре «Зенит» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч состоится 18 октября.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Басконию» в матче Евролиги.