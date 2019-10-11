«Зенит» потерпел второе поражение в Евролиге, уступив «Барселоне»

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Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» потерпел второе поражение в Евролиге, уступив «Барселоне»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 87:63 в пользу гостей.

В составе «Зенита» 10 очков набрал Евгений Воронцевич. Ещё по 9 очков в свой актив записали Колтон Иверсон, Уилл Томас и Тим Абромайтис.

Самым результативным в составе «Барселоны» стал Кайл Курич, набравший 24 очка. Ещё 17 очков в активе Николы Миротича.

В третьем туре «Зенит» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч состоится 18 октября.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Басконию» в матче Евролиги.

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