«Химки» обыграли «Басконию» в матче Евролиги, Швед набрал 21 очко
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Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 79:76 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Ещё 18 очков в активе Яниса Тиммы. 17 очков команде из Подмосковья принёс Джереми Эванс.
За «Басконию» 18 очков набрал Торнике Шенгелия. 16 очков на счету Пьеррии Хенри.
В третьем туре «Химки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 17 октября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги.