«Химки» обыграли «Басконию» в матче Евролиги, Швед набрал 21 очко

Подмосковные «Химки» одержали победу над испанской «Басконией» в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 79:76 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Ещё 18 очков в активе Яниса Тиммы. 17 очков команде из Подмосковья принёс Джереми Эванс.

За «Басконию» 18 очков набрал Торнике Шенгелия. 16 очков на счету Пьеррии Хенри.

В третьем туре «Химки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 17 октября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги.