ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 79:68 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. По десять очков в свой актив записали Джоэл Боломбой и Йоханнес Фойгтман.

За «Баварию» 17 очков набрал Грег Монро. Ещё 12 очков в активе Нихада Жедовича.

В третьем туре ЦСКА на своей площадке примет подмосковные «Химки». Матч состоится 17 октября.

Ранее сообщалось, что Майк Джеймс стал MVP первого тура Евролиги.