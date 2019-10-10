ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги
- @cskabasket
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 79:68 в пользу хозяев площадки.
В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. По десять очков в свой актив записали Джоэл Боломбой и Йоханнес Фойгтман.
За «Баварию» 17 очков набрал Грег Монро. Ещё 12 очков в активе Нихада Жедовича.
В третьем туре ЦСКА на своей площадке примет подмосковные «Химки». Матч состоится 17 октября.
Ранее сообщалось, что Майк Джеймс стал MVP первого тура Евролиги.