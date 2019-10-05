Баскетболист ЦСКА Джеймс стал MVP первого тура Евролиги

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Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком (MVP) первого тура баскетбольной Евролиги.
Баскетболист ЦСКА Джеймс стал MVP первого тура Евролиги
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Евролиги, американский игрок ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком первого тура соревнования. В матче с «Валенсией» (96:71) защитник набрал 20 очков, сделал пять передач и собрал два подбора.

Также на это звание претендовали Владимир Лучич («Бавария»), Дешон Томас («Панатинаикос»), Тони Джекири (АСВЕЛ) и Факундо Кампаццо («Реал»). 

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Валенсию» в баскетбольной Евролиге.

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