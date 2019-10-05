Баскетболист ЦСКА Джеймс стал MVP первого тура Евролиги

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком (MVP) первого тура баскетбольной Евролиги.

Как сообщает официальный сайт Евролиги, американский игрок ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком первого тура соревнования. В матче с «Валенсией» (96:71) защитник набрал 20 очков, сделал пять передач и собрал два подбора.

Также на это звание претендовали Владимир Лучич («Бавария»), Дешон Томас («Панатинаикос»), Тони Джекири (АСВЕЛ) и Факундо Кампаццо («Реал»).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Валенсию» в баскетбольной Евролиге.