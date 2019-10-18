Хачанов затруднился назвать причины своего поражения в четвертьфинале Кубка Кремля

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от итальянца Андреаса Сеппи в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Тяжёлый матч. Может, в начале я действовал чуть лучше — вынуждал его чуть больше ошибаться. Знаю, что Андреас играет как стена. В целом сложно сказать, из-за чего я проиграл. Вёл же в третьем сете, но в ключевые моменты допустил ошибки. В целом нет объяснения каким-то вещам. Теннис — странный вид спорта», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».

Он отметил, что дело не только в том, что он хотел защитить титул, для него важны победы на всех турнирах, в каждом матче.

«Конечно, я расстроен. Буду настраиваться на следующий турнир и ждать Кубок Кремля —2020», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Сеппи.