Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Сеппи
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- РИА Новости
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 35-летнего итальянского теннисиста.
Таким образом, Хачанов не сумел защитить титул победителя Кубка Кремля, завоёванный в прошлом сезоне.
В полуфинале соперником Сеппи станет француз Адриан Маннарино, взявший верх над сербом Душаном Лайовичем — 7:6, 6:1.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Егора Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.