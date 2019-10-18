Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Сеппи

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Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Андреаса Сеппи в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Сеппи
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 35-летнего итальянского теннисиста.

Таким образом, Хачанов не сумел защитить титул победителя Кубка Кремля, завоёванный в прошлом сезоне.

В полуфинале соперником Сеппи станет француз Адриан Маннарино, взявший верх над сербом Душаном Лайовичем — 7:6, 6:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Егора Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.

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