Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Сеппи

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Андреаса Сеппи в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 35-летнего итальянского теннисиста. Таким образом, Хачанов не сумел защитить титул победителя Кубка Кремля, завоёванный в прошлом сезоне. В полуфинале соперником Сеппи станет француз Адриан Маннарино, взявший верх над сербом Душаном Лайовичем — 7:6, 6:1. Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Егора Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.