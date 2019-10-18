СКА обменял хоккеиста Ли в «Ак Барс»

Санкт-Петербургский СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, взамен на 28-летнего форварда СКА получит денежную компенсацию.

Ли является воспитанником московского «Динамо» и на профессиональном уровне выступал за такие клубы, как «Атлант», «Титан», «Лада», «Адмирал», «Молот-Прикамье», «Амур», «СКА-Нева» и СКА.

В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче регулярного чемпионата КХЛ, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что СКА обменял Кочеткова и Бывальцева в «Витязь».