СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»
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Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Самонов является лучшим вратарём сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отражённых бросков и показателю надёжности. Швец-Роговой сыграл 12 матчей, в которых набрал шесть очков, забросив три шайбы и сделав столько же результативных передач.
Кочетков провёл шесть игр регулярного первенства, а Бывальцев за 15 матчей набрал пять баллов, отметившись одним голом и четырьмя пасами.
Ранее СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ.