СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»

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Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»
  • © hcvityaz.ru

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Самонов является лучшим вратарём сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отражённых бросков и показателю надёжности. Швец-Роговой сыграл 12 матчей, в которых набрал шесть очков, забросив три шайбы и сделав столько же результативных передач.

Кочетков провёл шесть игр регулярного первенства, а Бывальцев за 15 матчей набрал пять баллов, отметившись одним голом и четырьмя пасами.

Ранее СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ.

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