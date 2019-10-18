СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Самонов является лучшим вратарём сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отражённых бросков и показателю надёжности. Швец-Роговой сыграл 12 матчей, в которых набрал шесть очков, забросив три шайбы и сделав столько же результативных передач.

Кочетков провёл шесть игр регулярного первенства, а Бывальцев за 15 матчей набрал пять баллов, отметившись одним голом и четырьмя пасами.

Ранее СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ.