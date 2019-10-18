В СБР надеются, что вопрос восстановления будет рассмотрен на конгрессе IBU в Мюнхене

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Союз биатлонистов России (СБР) надеется, что вопрос рассмотрения восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет рассмотрен на предстоящем конгрессе организации в Мюнхене.
В СБР надеются, что вопрос восстановления будет рассмотрен на конгрессе IBU в Мюнхене
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации, вопрос восстановления СБР всё ещё может быть внесён в повестку заседания, если одна из национальных федераций выступит с соответствующей инициативой.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР на конгрессе в Мюнхене.

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