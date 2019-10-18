В СБР надеются, что вопрос восстановления будет рассмотрен на конгрессе IBU в Мюнхене
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации, вопрос восстановления СБР всё ещё может быть внесён в повестку заседания, если одна из национальных федераций выступит с соответствующей инициативой.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.
Ранее сообщалось, что исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР на конгрессе в Мюнхене.