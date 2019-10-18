Билялетдинов оценил предстоящий матч «Спартака» под руководством Тедеско

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Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с ФАН оценил предстоящий матч 13-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» сыграет под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
Билялетдинов оценил предстоящий матч «Спартака» под руководством Тедеско
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Жду, что «Спартак» будет играть примерно так же, как он и играл. У команды, как это бывает после тренерской перестановки, будет дополнительный настрой», — заявил он.

По его словам, футболисты в распоряжении нового тренера те же и невозможно за день взять и что-то кардинально поменять, поскольку на это требуется время.

Билялетдинов не исключил, что в составе будут перестановки.

«Спартак» сыграет с «Рубином» в субботу, 19 октября.

Ранее бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о назначении Тедеско.

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