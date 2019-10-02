Мостовой оценил сообщения о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
Мостовой оценил сообщения о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»
  • © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По его словам, иностранец — это хорошо.

«Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», — сказал Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что владелец «Спартака» Леонид Федун одобрил кандидатуру Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить