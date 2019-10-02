Мостовой оценил сообщения о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».

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По его словам, иностранец — это хорошо. «Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», — сказал Мостовой. Ранее в СМИ появилась информация, что владелец «Спартака» Леонид Федун одобрил кандидатуру Тедеско.