Мостовой оценил сообщения о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»
Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
- © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de
- globallookpress.com
По его словам, иностранец — это хорошо.
«Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», — сказал Мостовой.
Ранее в СМИ появилась информация, что владелец «Спартака» Леонид Федун одобрил кандидатуру Тедеско.
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