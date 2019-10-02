СМИ: Владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун одобрил кандидатуру экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост нового главного тренера команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, соглашение со специалистом в случае договорённости будет рассчитано на 2,5 года, а его зарплата составит €1,5 млн в год.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник красно-белых Алекс Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.