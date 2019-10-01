Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, прокомментировал отставку главного тренера Олега Кононова.

«Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и любой футболист, я хочу побеждать. Учитывая неудовлетворительные результаты, это был лишь вопрос времени», — приводит слова Крала Sport.cz.

Он также высказал мнение, что отставка Кононова не отразится на его положении в команде.

«Думаю, ситуация абсолютно не изменилась. Я в «Спартаке» всего две недели и пока завоёвываю положение в команде. Неважно, кто будет при этом тренировать нас», — добавил хавбек.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Шальке» Доменико Тедеско претендует на пост наставника «Спартака».