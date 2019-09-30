СМИ: Экс-тренер «Шальке» Тедеско претендует на пост наставника «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает бывшего главного тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско в качестве кандидата на пост наставника команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный директор красно-белых Томас Цорн предлагает Тедеско как одного из кандидатов на должность главного тренера.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет кандидатов на пост главного тренера в Нидерландах и Германии.