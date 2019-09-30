СМИ: «Спартак» ищет кандидатов на пост главного тренера в Нидерландах и Германии

Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассматривает кандидатов из Нидерландов и Германии на пост нового главного тренера.

Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, Цорн уже встречался с несколькими кандидатами на должность.

Отмечается, что «Спартак» должен сделать свой выбор во время паузы на матчи сборных.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Сергей Юран назвал причины неудачной работы Кононова в «Спартаке».