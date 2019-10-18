Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Он отметил, что футболисты красно-белых открыты для совместной работы. Он также заявил, что нельзя разделять оборону и нападение, так как провалы в обороне начинаются с атаки.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско отреагировал на обложку газеты, на которой его изобразили в виде Джокера.