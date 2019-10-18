Тедеско отреагировал на обложку газеты, на которой его изобразили в виде Джокера

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал обложку одной из газет, на которой он изображён в образе Джокера.

«Мне об этом рассказали буквально десять минут назад. К сожалению, не было времени на то, чтобы читать газеты. Что касается обложки, джокер — самая важная карта в колоде, поэтому могу считать это комплиментом», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее экс-владелец клуба Андрей Червиченко отрицательно высказался о назначении Тедеско главным тренером.