Червиченко отрицательно высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на пост главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Червиченко отрицательно высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»
  • ©spartak.com

«На мой взгляд, 34-летний тренер для «Спартака», который настолько расшатан, не то. Там нужен дрессировщик с кнутом. Получилось, что в «Спартаке» сейчас не тигра бросили в клетку с зайцами, а наоборот. Знаете, такого пушистого зайца бросили в клетку к тиграм», — приводит слова Червиченко РИА Новости.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну.

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