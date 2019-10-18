Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну

Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.

«Мы хотим узнать условия передачи клуба. Огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи. Когда начнётся этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса», — написано на сайте болельщиков красно-белых.

Отмечается, что болельщики заранее хотят узнать стоимость покупки клуба, чтобы начать готовиться к сделке, и надеются на разумную цену.

«Мы просим вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023 году», — говорится в заявлении.

До этого Федун говорил, что готовится передать клуб болельщикам к 2023 году.

На данный момент «Спартак» занимает 12-е место в Российской премьер-лиге.

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