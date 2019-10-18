Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

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Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.
Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сейчас Лоренсо — игрок «Спартака». Он хочет делать свою работу. Думаю, с новым тренером всё будет идти как надо. Я прилечу в Москву в январе, чтобы узнать намерения клуба в отношении Мельгарехо», — цитирует Апплеярда «Чемпионат».

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. На его счету 108 матчей в составе красно-белых, в которых он забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско разберётся без его советов.

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