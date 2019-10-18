Кудерметова призналась, что была удивлена поддержкой болельщиков в матче со Свитолиной
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«Была очень удивлена, как болельщики болели за меня. На самом деле ещё никогда за меня так не болели, трибуны были почти заполнены. Я иногда думала, что они так «Вероника» кричат, а не «Элина». Но за меня больше болели, я была спокойна», — цитирует Кудерметову Sport24.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале она встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Ранее Кудерметова высказалась о своём отношении к Украине.