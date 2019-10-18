Теннисистка Кудерметова: раньше у меня было хорошее мнение об Украине

Россиянка Вероника Кудерметова после победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве «ВТБ Кубок Кремля» высказалась о своём отношении к Украине.

«На самом деле, если быть откровенным, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение про Украину, что там нормальные люди, всё хорошо. Но когда всё это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то, действительно, внутри что-то меняется, начинаешь на всё это смотреть с опаской», — приводит слова Кудерметовой Sport24.

По её словам, сейчас на подсознательном уровне она уже всё воспринимает по-другому. При этом она отметила, что во время матча со Свитолиной не думала об отношениях России и Украины.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу Кудерметовой.

Ранее Кудерметова заявила, что счастлива победе над игроком из топ-5 рейтинга WTA перед российскими болельщиками.