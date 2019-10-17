Кудерметова счастлива, что сумела победить игрока из топ-5 рейтинга WTA перед российскими болельщиками

Россиянка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от победы над четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Это было непросто. Борьба была за каждое очко. Но я очень счастлива, что сумела победить дома, перед российскими болельщиками, обыграв игрока из топ-5. Это непередаваемые ощущения, просто незабываемо!» — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

Она отметила, что ей удалось взять верх над 25-летней украинкой за счёт своих выходов к сетке.

«Тактически верно было выходить к сетке, чем пытаться переиграть Элину на задней линии, где мне было бы трудно её переиграть», — пояснила 22-летняя россиянка.

Кудерметова в трёх сетах взяла верх со счётом 6:2, 1:6, 7:5 над занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянной на Кубке Кремля под первым номером Свитолиной.

Ранее Свитолина, говоря о поражении от Кудерметовой, заявила, что всё сложилось не в её пользу.