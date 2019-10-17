Свитолина о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу
- Reuters
«Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, всё сложилось не в мою пользу», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.
Она отметила, что теперь сосредоточится на восстановлении перед Итоговым турниром WTA, который пройдёт в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.
«Определённо настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне», — добавила 25-летняя украинка.
Свитолина, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянная на Кубке Кремля под первым номером, в трёх сетах проиграла 22-летней россиянке со счётом 6:2, 1:6, 7:5.
Ранее Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков.